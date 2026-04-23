Путин этого боится, как огня: Зеленский назвал фактор, который сделает невозможным дальнейшую агрессию РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о потенциальном размещении иностранных войск на линии столкновения. Украинский лидер убежден, что это сделало бы для России начало новой войны достаточно рискованным.

"Они (русские – ред.) боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, ни слова не остановят Путина", — считает президент.

Владимир Зеленский уверен: посредничества влиятельных стран для того, чтобы остановить Путина, недостаточно.

"Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он неправ. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", – отметил лидер государства.

Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Речь идет о таких мировых лидерах, как президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом Зеленский добавил, что, если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав.

"Если мы начнем какой-то диалог с Путиным, спрашивая: "Послушайте, мы должны найти для вас какой-то компромисс, и не будете ли вы так любезны?", я не уверен, что это сработает. Путин виноват", — подчеркнул украинский лидер.

