Путин этого боится, как огня: Зеленский назвал фактор, который сделает невозможным дальнейшую агрессию РФ

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о потенциальном размещении иностранных войск на линии столкновения. Украинский лидер убежден, что это сделало бы для России начало новой войны достаточно рискованным.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский уверен: посредничества влиятельных стран для того, чтобы остановить Путина, недостаточно.
мировые лидеры должны поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы он прекратил войну против Украины. Поиск компромиссов может сработать. такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
Речь идет о таких мировых лидерах, как президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом Зеленский добавил, что, если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав.
