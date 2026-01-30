Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на дипломатические сигналы Кремля и озвучил встречное предложение российскому лидеру Владимиру Путину.

«Публично приглашаю его, если он решится»: Зеленский зовет Путина на встречу в Киев

Глава государства открыто предложил провести переговоры непосредственно в Украине. "Публично приглашаю его, если он решится, конечно", — заявил Зеленский.

В то же время, президент проанализировал риторику Москвы относительно постоянных предложений провести встречу на территории РФ. По мнению украинского лидера, такие приглашения являются лишь попыткой скрыть нежелание реального диалога.

"Если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Таким образом, Киев демонстрирует готовность к прямому разговору, но подвергает сомнению смелость и искренность намерений российской стороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сентябре 2025 года российский диктатор пригласил президента Украины в Москву.

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анне Маляр подчеркнула, что Путин готов к встрече с украинским президентом только в Москве не просто так.

"Имея дело с переговорной стратегией путина с 2014 года, нам украинцам, тяжело серьезно воспринимать и комментировать его заявления. Мы то знаем, что мирных переговоров и мира он не стремится. Все переговорные маневры – это его дополнительный инструмент войны. Переговоры – это тоже его война. понимание настоящих намерений путина. Не хочет он останавливать войну.

Она отмечает, что приглашение в Москву на переговоры президента Украины Владимира Зеленского – это в переводе с фсбешной – "даже и не мечтайте, никакого мира".