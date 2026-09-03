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Просто позорная ситуация: Зеленский сообщил, кто потерял должность

«Стрелять можно только в оккупантов»: глава Департамента СБУ потерял должность из-за конфликта спецслужб в столице

3 сентября 2026, 10:18
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Олега Храмова с должности главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Чиновник руководил этим подразделением с марта 2023 года. Хотя в официальном тексте указа конкретные основания не приводят, увольнение произошло сразу после резонансного вооруженного инцидента в столице с участием представителей СБУ и Главного управления разведки.

Просто позорная ситуация: Зеленский сообщил, кто потерял должность

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Просто позорная ситуация: Зеленский сообщил, кто потерял должность - фото 2


Накануне Глава государства четко дал понять, что подобное поведение силовиков будет иметь жесткие последствия для руководства.

"О сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве, — отметил в вечернем обращении Владимир Зеленский. — Мы говорили с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово".

Подробные обстоятельства конфликта выясняют правоохранительные органы. Кроме уголовного расследования, в ведомствах начаты внутренние проверки.

"Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб по поводу участников произошедшего, — подчеркнул Президент, — и должны быть внутренние расследования в обеих службах".

Зеленский также строго подчеркнул, что применение оружия внутри страны абсолютно недопустимо, и никаких исключений для представителей силовых структур не будет.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины, — резюмировал Глава государства. — Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому позволено".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стрельбу ГУР и СБУ прокомментировали ранее Кирилл Буданов и адвокат задержанного российского оппозиционера.



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