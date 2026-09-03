Просто позорная ситуация: Зеленский сообщил, кто потерял должность

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Олега Храмова с должности главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Чиновник руководил этим подразделением с марта 2023 года. Хотя в официальном тексте указа конкретные основания не приводят, увольнение произошло сразу после резонансного вооруженного инцидента в столице с участием представителей СБУ и Главного управления разведки.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Накануне Глава государства четко дал понять, что подобное поведение силовиков будет иметь жесткие последствия для руководства.
Подробные обстоятельства конфликта выясняют правоохранительные органы. Кроме уголовного расследования, в ведомствах начаты внутренние проверки.
Зеленский также строго подчеркнул, что применение оружия внутри страны абсолютно недопустимо, и никаких исключений для представителей силовых структур не будет.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что стрельбу ГУР и СБУ прокомментировали ранее Кирилл Буданов и адвокат задержанного российского оппозиционера.