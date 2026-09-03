Просто позорная ситуация: Зеленский сообщил, кто потерял должность

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Олега Храмова с должности главы Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины. Чиновник руководил этим подразделением с марта 2023 года. Хотя в официальном тексте указа конкретные основания не приводят, увольнение произошло сразу после резонансного вооруженного инцидента в столице с участием представителей СБУ и Главного управления разведки.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников





Накануне Глава государства четко дал понять, что подобное поведение силовиков будет иметь жесткие последствия для руководства.

"О сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве, — отметил в вечернем обращении Владимир Зеленский. — Мы говорили с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово".

Подробные обстоятельства конфликта выясняют правоохранительные органы. Кроме уголовного расследования, в ведомствах начаты внутренние проверки.

"Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб по поводу участников произошедшего, — подчеркнул Президент, — и должны быть внутренние расследования в обеих службах".

Зеленский также строго подчеркнул, что применение оружия внутри страны абсолютно недопустимо, и никаких исключений для представителей силовых структур не будет.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских оккупантов для защиты Украины, — резюмировал Глава государства. — Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому позволено".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стрельбу ГУР и СБУ прокомментировали ранее Кирилл Буданов и адвокат задержанного российского оппозиционера.