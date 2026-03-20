Прогрес у перемовинах: сторони визначили механізм припинення вогню, але чекають на політичну волю
Прогрес у перемовинах: сторони визначили механізм припинення вогню, але чекають на політичну волю

Зеленський: Військові домовилися про моніторинг тиші, тепер слово за політиками у США

20 березня 2026, 22:56
У процесі переговорів щодо завершення бойових дій з’явилися перші технічні напрацювання. Спілкуючись із представниками ЗМІ у чаті Офісу Президента, Володимир Зеленський повідомив, що оборонний блок делегацій уже виконав свою роботу. Саме через цей успіх до Сполучених Штатів вирушили виключно представники політичного крила.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Глави держави, фахівцям вдалося знайти спільну мову щодо технічного контролю за лінією фронту. "Три сторони в принципі погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля", — підкреслив Президент. Він також зауважив, що наразі головною перепоною залишається відсутність цієї волі, тому "саме тому в дорозі політична підгрупа", яка має провести консультації з американськими партнерами.

Водночас Зеленський акцентував, що "військова частина переговорних груп свої питання в принципі погодили", продемонструвавши готовність до практичних кроків. Проте дипломатичний процес ускладнюється позицією Москви, оскільки, за наявною інформацією, представники РФ наразі відмовляються від візиту до США для прямих перемовин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від запланованої зустрічі з американською стороною, яка відбудеться 21 березня у США. Глава держави відповів на запитання журналістів, уточнивши, що головним завданням поїздки є двосторонній формат переговорів та підготовка до майбутньої тристоронньої зустрічі.                                                                                              



