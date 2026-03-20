logo

BTC/USD

70526

ETH/USD

2147.47

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Прогресс в переговорах: стороны определили механизм прекращения огня, но ждут политической воли
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогресс в переговорах: стороны определили механизм прекращения огня, но ждут политической воли

Зеленский: Военные договорились о мониторинге тишины, теперь слово за политиками в США

20 марта 2026, 22:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ходе переговоров по завершению боевых действий появились первые технические наработки. Общаясь с представителями СМИ в чате Офиса Президента, Владимир Зеленский сообщил, что оборонный блок делегаций уже проделал свою работу. Именно из-за этого успеха в Соединенные Штаты отправились исключительно представители политического крыла.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Главы государства, специалистам удалось найти общий язык по техническому контролю за линией фронта. "Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля", — подчеркнул Президент. Он также отметил, что сейчас главным препятствием остается отсутствие этой воли, поэтому именно в пути политическая подгруппа, которая должна провести консультации с американскими партнерами.

В то же время Зеленский акцентировал, что "военная часть переговорных групп свои вопросы в принципе согласовали", продемонстрировав готовность к практическим шагам. Однако дипломатический процесс осложняется позицией Москвы, поскольку, по имеющейся информации, представители РФ отказываются от визита в США для прямых переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от запланированной встречи с американской стороной, которая состоится 21 марта в США. Глава государства ответил на вопросы журналистов, уточнив, что главной задачей поездки является двусторонний формат переговоров и подготовка к предстоящей трехсторонней встрече.                                                                                               



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости