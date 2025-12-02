logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Про це не можна було говорити телефоном: Зеленський отримав секретний звіт із Флориди
commentss НОВИНИ Всі новини

Про це не можна було говорити телефоном: Зеленський отримав секретний звіт із Флориди

Делегація доповіла про доопрацьований Женевський документ і ризики російських маневрів перед ключовими зустрічами

2 грудня 2025, 13:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українська делегація надала президенту Володимиру Зеленському докладний звіт про результати переговорів, які відбулися у Флориді за участю американської сторони. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Про це не можна було говорити телефоном: Зеленський отримав секретний звіт із Флориди

Зустріч Зеленського із українськими переговорниками. Фото: Володимир Зеленський у Телеграм

За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умеров та інші учасники делегації доповіли основні позиції, які окреслили представники США під час зустрічей. Переговори велися на базі Женевського документа, і українська сторона спільно з партнерами доопрацювала його положення. Президент також висловив подяку Андрію Гнатову за детальний брифінг американців про поточну обстановку на фронті.

Як зазначив Зеленський, за участю розвідок було обговорено можливі кроки на лінії бойових дій, а також питання безпеки у разі потенційного припинення вогню. Окрему увагу приділили ризикам російських атак та спробам зірвати майбутні домовленості.

Президент наголосив, що українські дипломати продовжують активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб залучити європейські держави та членів Коаліції охочих до процесу підготовки рішень. Він повідомив, що поінформував команду про вчорашні переговори з європейськими лідерами та спецпосланцем США Стівом Уіткоффом у Парижі. За його словами, Росія вже розгорнула нові дезінформаційні кампанії на тлі майбутніх контактів із США.

Зеленський доручив продовжити конструктивну роботу як із командою президента Дональда Трампа, так і з європейськими партнерами. Українська розвідка, зазначив він, передаватиме союзникам дані про реальні наміри Росії та її спроби використати дипломатичні процеси для тиску на санкції та блокування рішень ЄС.

"Україна дуже серйозно ставиться до дипломатичних зусиль. Ми прагнемо справжнього світу та гарантованої безпеки, і досягти цього можна лише спільно з партнерами", — наголосив президент.

Він додав, що секретар РНБО залишиться у постійному контакті з американською стороною для узгодження подальших зустрічей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незалежно від того, чим завершиться нова спроба президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, у Європі зростає занепокоєння, що рано чи пізно буде укладено угоду, яка не послабить Росію і створить додаткові ризики для безпеки континенту. Про це повідомляє агентство Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини