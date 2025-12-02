Про це не можна було говорити телефоном: Зеленський отримав секретний звіт із Флориди

Українська делегація надала президенту Володимиру Зеленському докладний звіт про результати переговорів, які відбулися у Флориді за участю американської сторони. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зустріч Зеленського із українськими переговорниками. Фото: Володимир Зеленський у Телеграм

За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умеров та інші учасники делегації доповіли основні позиції, які окреслили представники США під час зустрічей. Переговори велися на базі Женевського документа, і українська сторона спільно з партнерами доопрацювала його положення. Президент також висловив подяку Андрію Гнатову за детальний брифінг американців про поточну обстановку на фронті.

Як зазначив Зеленський, за участю розвідок було обговорено можливі кроки на лінії бойових дій, а також питання безпеки у разі потенційного припинення вогню. Окрему увагу приділили ризикам російських атак та спробам зірвати майбутні домовленості.

Президент наголосив, що українські дипломати продовжують активно взаємодіяти з міжнародними партнерами, щоб залучити європейські держави та членів Коаліції охочих до процесу підготовки рішень. Він повідомив, що поінформував команду про вчорашні переговори з європейськими лідерами та спецпосланцем США Стівом Уіткоффом у Парижі. За його словами, Росія вже розгорнула нові дезінформаційні кампанії на тлі майбутніх контактів із США.

Зеленський доручив продовжити конструктивну роботу як із командою президента Дональда Трампа, так і з європейськими партнерами. Українська розвідка, зазначив він, передаватиме союзникам дані про реальні наміри Росії та її спроби використати дипломатичні процеси для тиску на санкції та блокування рішень ЄС.

"Україна дуже серйозно ставиться до дипломатичних зусиль. Ми прагнемо справжнього світу та гарантованої безпеки, і досягти цього можна лише спільно з партнерами", — наголосив президент.

Він додав, що секретар РНБО залишиться у постійному контакті з американською стороною для узгодження подальших зустрічей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незалежно від того, чим завершиться нова спроба президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, у Європі зростає занепокоєння, що рано чи пізно буде укладено угоду, яка не послабить Росію і створить додаткові ризики для безпеки континенту. Про це повідомляє агентство Reuters.



