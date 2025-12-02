Об этом нельзя было говорить по телефону: Зеленский получил секретный отчет из Флориды

Украинская делегация представила президенту Владимиру Зеленскому подробный отчёт о результатах переговоров, которые прошли во Флориде с участием американской стороны. Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.

Встреча Зеленского с украинскими переговорщиками. Фото: Владимир Зеленский в Телеграмм

По словам Зеленского, министр обороны Рустем Умеров и другие участники делегации доложили основные позиции, которые обозначили представители США во время встреч. Переговоры велись на базе Женевского документа, и украинская сторона совместно с партнёрами доработала его положения. Президент также выразил благодарность Андрею Гнатову за детальный брифинг американцев о текущей обстановке на фронте.

Как отметил Зеленский, при участии разведок обсуждались возможные шаги на линии боевых действий, а также вопросы безопасности в случае потенциального прекращения огня. Отдельное внимание уделили рискам российских атак и попыткам сорвать будущие договорённости.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты продолжают активно взаимодействовать с международными партнёрами, чтобы вовлечь европейские государства и членов Коалиции желающих в процесс подготовки решений. Он сообщил, что проинформировал команду о вчерашних переговорах с европейскими лидерами и спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Париже. По его словам, Россия уже развернула новые дезинформационные кампании на фоне предстоящих контактов с США.

Зеленский поручил продолжить конструктивную работу как с командой президента Дональда Трампа, так и с европейскими партнёрами. Украинская разведка, отметил он, будет передавать союзникам данные о реальных намерениях России и её попытках использовать дипломатические процессы для давления на санкции и блокирования решений ЕС.

"Украина предельно серьёзно относится к дипломатическим усилиям. Мы стремимся к настоящему миру и гарантированной безопасности, и достигнуть этого можно только совместно с партнёрами", — подчеркнул президент.

Он добавил, что секретарь СНБО останется в постоянном контакте с американской стороной для согласования дальнейших встреч.

