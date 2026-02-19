"Про це медіа не писали": Зеленський розповів про абсолютно різні розмови з Байденом і Трампом

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його переговори з американською стороною були "абсолютно різними", як за часів адміністрації Джо Байдена, так і під час контактів цього року з президентом США Дональдом Трампом та його командою.
Зеленський розповів про "абсолютно різні" розмови з США. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану прокоментував розмови з США. За словами президента, деякі переговори не стали публічними і не висвітлювалися в ЗМІ.
Коментуючи момент з "приниженням" під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, Зеленський наголосив, що не сприймав це як особисту образу. За його словами, тональність та формат спілкування з представниками США відрізнялися від обставин та періоду. Крім того, за словами президента, ці контакти були різними за змістом та характером.
Зеленський також зауважив, що очікував сильнішої підтримки від США, зважаючи на роль Вашингтона як стратегічного партнера Києва. Президент назвав Трампа "сильною людиною" і визнав, що розраховував на відповідну позицію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.
Також "Коментарі" писали, що Росія може піти на "поступки" на переговорах. У США розкрили неприємний план Кремля.