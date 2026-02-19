logo_ukra

Головна Новини Політика президент "Про це медіа не писали": Зеленський розповів про абсолютно різні розмови з Байденом і Трампом
"Про це медіа не писали": Зеленський розповів про абсолютно різні розмови з Байденом і Трампом

Зеленський заявив, що мав "абсолютно різні" розмови з адміністраціями Джо Байдена та Дональда Трампа.

19 лютого 2026, 08:15
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його переговори з американською стороною були "абсолютно різними", як за часів адміністрації Джо Байдена, так і під час контактів цього року з президентом США Дональдом Трампом та його командою. 

Зеленський розповів про "абсолютно різні" розмови з США. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану прокоментував розмови з США. За словами президента, деякі переговори не стали публічними і не висвітлювалися в ЗМІ. 

"Деякі були дуже конструктивні, деякі — емоційні. Були й такі, про які не писали медіа", — сказав Зеленський.

Коментуючи момент з "приниженням" під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, Зеленський наголосив, що не сприймав це як особисту образу. За його словами, тональність та формат спілкування з представниками США відрізнялися від обставин та періоду. Крім того, за словами президента, ці контакти були різними за змістом та характером.

"Не мене. Я відчував, що це було несправедливо до України, до наших людей — після всього болю і цих років війни", — відповів Зеленський щодо скандалу з Трампом в Білому домі.

Зеленський також зауважив, що очікував сильнішої підтримки від США, зважаючи на роль Вашингтона як стратегічного партнера Києва. Президент назвав Трампа "сильною людиною" і визнав, що розраховував на відповідну позицію. 

"Я прийшов до партнерів і хотів почути більшу підтримку. Але це рішення суверенної країни. З усією повагою, я не хотів чути якоїсь підтримки росіян. Саме тому моя реакція була такою", — сказав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Росія може піти на "поступки" на переговорах. У США розкрили неприємний план Кремля.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=p6RP2C9uN-8
