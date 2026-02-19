"Об этом медиа не писали": Зеленский рассказал о совершенно разных разговорах с Байденом и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с американской стороной были "совершенно разными", как при администрации Джо Байдена, так и во время контактов в этом году с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

Зеленский рассказал об "совершенно разных" разговорах с США. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану прокомментировал разговоры с США. По словам президента, некоторые переговоры не стали публичными и не освещались в СМИ.

"Некоторые были очень конструктивны, некоторые – эмоциональны. Были и такие, о которых не писали медиа", – сказал Зеленский.

Комментируя момент с "унижением" во время встречи с Трампом в Овальном кабинете, Зеленский подчеркнул, что не воспринимал это как личное оскорбление. По его словам, тональность и формат общения с представителями США отличались от обстоятельств и периода. Кроме того, по словам президента, эти контакты были разными по содержанию и характеру.

"Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны", — ответил Зеленский по поводу скандала с Трампом в Белом доме.

Зеленский также отметил, что ожидал более сильной поддержки от США, учитывая роль Вашингтона как стратегического партнера Киева. Президент назвал Трампа "сильным человеком" и признал, что рассчитывал на соответствующую позицию.

"Я пришел к партнерам и хотел услышать большую поддержку. Но это решение суверенной страны. Со всем уважением, я не хотел слышать какой-либо поддержки россиян. Именно поэтому моя реакция была такой", — сказал Зеленский.

