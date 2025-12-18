Сейчас намеков на то, что россияне отказываются от мирного соглашения, нет. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос о потенциальном отказе россиян от мирного соглашения, но отметил, что если это произойдет, то тогда США и Европа должны усиливать Украину.

Президент Зеленский сделал заявление о мирном соглашении с Россией

"Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия отказалась от дипломатического пути. Значит, нужно усиливать другую, Украину. Усиливать. А это оружие, это санкции и деньги. И это касается и США, и Европы", – подчеркнул президент.

В то же время Зеленский добавляет, что, по его мнению, в Москве завершения войны не хотят.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач "СВО": он заявил об оккупации более трехсот населенных пунктов Украины.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, которые дерутся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан", — заявил диктатор.

По словам Путина, ВС РФ "перемалывают противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах".

"РФ имеет возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях СВО. Состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов", — заявил Путин. Он отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.