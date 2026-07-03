Президент Зеленський провів щиру розмову з комполку безпілотних систем Олегом Ляшком: деталі

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із військовим керівництвом, яке координує роботу сучасних технологічних підрозділів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Головною темою обговорення став пошук рішень для посилення мотивації українських захисників та забезпечення їх усім необхідним для стримування ворога.
Володимир Зеленський і Олег Ляшко. Фото з відкритих джерел
Глава держави поспілкувався з очільником підрозділу, який тримає оборону на одному з найскладніших відтинків фронту.
Окрім технічних та матеріальних потреб військових, під час зустрічі піднімалися питання стратегічного і внутрішньополітичного характеру. Керівник країни та бойовий командир проаналізували, які саме рішення на державному рівні спроможні надихнути воїнів на передовій.
Окрему увагу Президент приділив моральному стану всього українського народу, наголосивши, що внутрішні суперечки всередині країни є неприпустимими під час війни.
Зараз за результатами цієї розмови очікується подальша координація дій між військовим командуванням та політичним керівництвом країни задля оперативного закриття потреб оборонців на Донеччині.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку
2025 року колишній
нардеп, а зараз військовий
Сил оборони України Олег
Ляшко вперше за три роки вийшов на зв’язок та звернувся до українців.