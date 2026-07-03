Президент Зеленський провів щиру розмову з комполку безпілотних систем Олегом Ляшком: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч із військовим керівництвом, яке координує роботу сучасних технологічних підрозділів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Головною темою обговорення став пошук рішень для посилення мотивації українських захисників та забезпечення їх усім необхідним для стримування ворога.

Володимир Зеленський і Олег Ляшко. Фото з відкритих джерел

Глава держави поспілкувався з очільником підрозділу, який тримає оборону на одному з найскладніших відтинків фронту.

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком – із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу, — поділився Володимир Зеленський. — Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз".

Окрім технічних та матеріальних потреб військових, під час зустрічі піднімалися питання стратегічного і внутрішньополітичного характеру. Керівник країни та бойовий командир проаналізували, які саме рішення на державному рівні спроможні надихнути воїнів на передовій.

Окрему увагу Президент приділив моральному стану всього українського народу, наголосивши, що внутрішні суперечки всередині країни є неприпустимими під час війни.

"Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства, — акцентував Глава держави, завершивши своє звернення словами вдячності: — Дякую! Слава Україні!".

Зараз за результатами цієї розмови очікується подальша координація дій між військовим командуванням та політичним керівництвом країни задля оперативного закриття потреб оборонців на Донеччині.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку 2025 року колишній нардеп, а зараз військовий Сил оборони України Олег Ляшко вперше за три роки вийшов на зв’язок та звернувся до українців.



