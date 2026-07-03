Президент Зеленский провел откровенный разговор с комполка беспилотных систем Олегом Ляшко: детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу с военным руководством, координирующим работу современных технологических подразделений непосредственно на линии боевого столкновения. Главной темой обсуждения стал поиск решений для усиления мотивации украинских защитников и обеспечения всех необходимых для сдерживания врага.

Владимир Зеленский и Олег Ляшко. Фото из открытых источников

Глава государства пообщался с главой подразделения, которое держит оборону на одном из самых сложных отрезков фронта.

"Очень откровенный разговор с Олегом Ляшко – с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса, — поделился Владимир Зеленский. — Подразделение защищает нашу Донецкую область, и важно услышать, какие запросы армии наиболее значимы сейчас".

Кроме технических и материальных военных потребностей, во время встречи поднимались вопросы стратегического и внутриполитического характера. Руководитель страны и боевой командир проанализировали, какие решения на государственном уровне способны вдохновить воинов на передовой.

Отдельное внимание Президент уделил моральному положению всего украинского народа, подчеркнув, что внутренние споры внутри страны недопустимы во время войны.

"Единство имеет значение, и не должно быть поводов для распыления нашего общества, – акцентировал Глава государства, завершив свое обращение словами благодарности: – Спасибо! Слава Украине!".

Сейчас по результатам этого разговора ожидается дальнейшая координация действий между военным командованием и политическим руководством страны для оперативного закрытия потребностей защитников Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале 2025 года бывший нардеп, а сейчас военный Сил обороны Украины Олег Ляшко впервые за три года вышел на связь и обратился к украинцам.



