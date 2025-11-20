logo_ukra

Президент Зеленський отримав від США проєкт плану припинення війни

Проєкт плану миру доставили президенту України Володимиру Зеленському

20 листопада 2025, 18:49
Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Про це повідомляють в Офісі президента України.

"Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", – йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про спільний зі США "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це речник Кремля заявив під час брифінгу російським пропагандистським ЗМІ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          



