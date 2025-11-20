logo

Президент Зеленский получил от США проект плана прекращения войны

Проект плана мира был доставлен президенту Украины Владимиру Зеленскому

20 ноября 2025, 18:49
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Об этом сообщается в Офисе президента Украины.

"Президент Украины очертил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, способные приблизить настоящий мир. Украина с начала этого года поддерживала предложения Президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие. Готовы и сейчас конструктивно работать с американской стороной и нашими партнерами в Европе и мире, чтобы результатом стал мир", – говорится в сообщении.

Также сказано, что Владимир Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о совместном с США "мирном плане" по завершению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом представитель Кремля заявил во время брифинга российским пропагандистским СМИ.                                                                                                                                                                                                                                 



