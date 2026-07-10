Президент України висміяв дефіцит енергоносіїв у Росії та згадав про вибір Єльцина

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками засобів масової інформації прокоментував енергетичну кризу в Російській Федерації, назвавши нинішню ситуацію з постачанням пального абсурдною.

Володимир Зеленський і Борис Єльцин. Фото: колаж

Журналісти поцікавилися в очільника держави, чи спроможна Україна дипломатичним або іншим шляхом перекрити імпорт нафтопродуктів до РФ із нейтральних держав. Президент зазначив, що сама суть такого питання "звучить як історичний анекдот", оскільки держава-агресорка завжди будувала свій бюджет саме на продажі сировини. Зеленський підкреслив, що колись потужна експортна країна "сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі імпорту пального".

Відповідаючи на запитання, чи зможе Київ цьому протидіяти, український лідер з упевненістю резюмував: "Тому чи не завадила Україна? Україна вже завадила, ми вже це зробили".

Президент також звернув увагу на глобальні стратегічні помилки керівництва Кремля, яке через власні імперські амбіції знищило головну економічну перевагу своєї країни. Оцінюючи наслідки повномасштабного вторгнення, він наголосив на недалекоглядності теперішньої російської влади та іронічно згадав першого президента РФ.

"Я думаю, якщо б Єльцин знав, що через 20 плюс років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама дурнувато вирішила розв'язати війну, — зауважив Зеленський, — Єльцин обрав би іншого „приємника“".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні у Таганрозі оголошено евакуацію через удари по регіону. Перед цим очільник Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що внаслідок нальоту безпілотників серйозно постраждав морський порт. На його території спалахнула потужна пожежа, а також було пробито дах однієї з адміністративних будівель. За попередніми даними російської сторони, жертв та поранених немає. Після екстреного засідання уряду регіону влада вирішила офіційно зафіксувати зону лиха.



