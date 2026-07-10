Президент Украины высмеял дефицит энергоносителей в России и упомянул о выборе Ельцина

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями средств массовой информации прокомментировал энергетический кризис в Российской Федерации, назвав нынешнюю ситуацию со снабжением топливом абсурдной.

Владимир Зеленский и Борис Ельцин. Фото: коллаж

Журналисты поинтересовались у главы государства, способна ли Украина дипломатическим или иным путем перекрыть импорт нефтепродуктов в РФ из нейтральных государств. Президент отметил, что сама суть такого вопроса "звучит как исторический анекдот", поскольку государство-агрессор всегда строило свой бюджет именно на продаже сырья. Зеленский подчеркнул, что когда-то мощная экспортная страна "сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможность закупки импорта топлива".

Отвечая на вопрос, сможет ли Киев этому противодействовать, украинский лидер уверенно резюмировал: "Поэтому не помешала ли Украина? Украина уже помешала, мы это уже сделали".

Президент также обратил внимание на глобальные стратегические ошибки руководства Кремля, которое из-за собственных имперских амбиций уничтожило главное экономическое преимущество своей страны. Оценивая последствия полномасштабного вторжения, он отметил недальновидность нынешней российской власти и иронически вспомнил первого президента РФ.

"Я думаю, если бы Ельцин знал, что через 20 плюс лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что она сама глупо решила развязать войну, — заметил Зеленский, — Ельцин избрал бы другого „приемника“".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в Таганроге объявлена эвакуация из-за ударов по региону. Перед этим глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что в результате налета беспилотников серьезно пострадал морской порт. На его территории вспыхнул мощный пожар, а также была пробита крыша одного из административных зданий. По предварительным данным российской стороны, жертв и раненых нет. После экстренного заседания правительства региона власти решили официально зафиксировать зону бедствия.



