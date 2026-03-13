Президент у Парижі лаконічно оцінив скептичні заяви Дональда Трампа про захист від «шахедів»
Президент у Парижі лаконічно оцінив скептичні заяви Дональда Трампа про захист від «шахедів»

«Риторика — це риторика»: Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо допомоги США

13 березня 2026, 22:16
Недилько Ксения

Під час свого візиту до Парижа Президент України Володимир Зеленський відреагував на нещодавні висловлювання Дональда Трампа. Раніше американський політик заявив, що Сполученим Штатам не потрібна підтримка у безпосередньому збитті іранських безпілотників, які атакують країни Близького Сходу.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Український лідер обрав стриману позицію, наголосивши на важливості внутрішньої стратегії та реальних кроків держави, а не передвиборчих чи політичних заяв іноземних діячів.

"Риторика – це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", – наголосив Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами.

Цей коментар пролунав на тлі дискусій про посилення протиповітряної оборони України та залучення партнерів до віддзеркалення масованих атак на Близькому Сході. Президент дав зрозуміти, що Україна зберігає фокус на власних цілях та оборонних планах, незважаючи на мінливий політичний ландшафт у країнах-союзницях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 13 березня 2026 року на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та атак іранських дронів на американські бази, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо військової співпраці з Києвом. Попри те, що Україна вже відправила своїх фахівців та дрони-перехоплювачі до Йорданії, Трамп публічно продемонстрував скептичне ставлення до подальшого розширення такої допомоги.

"Нам не потрібна допомога України у захисті від дронів!" — заявив політик в інтерв’ю Fox News Radio, яке вийшло в ефір у п’ятницю, підкреслюючи впевненість у власних оборонних спроможностях США.                                                  



