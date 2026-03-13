Во время своего визита в Париж Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавние высказывания Дональда Трампа. Ранее американский политик заявил, что Соединенным Штатам не нужна поддержка в непосредственном сбитии иранских беспилотников, атакующих страны Ближнего Востока.

Украинский лидер избрал сдержанную позицию, отметив важность внутренней стратегии и реальных шагов государства, а не предвыборных или политических заявлений иностранных деятелей.

"Риторика – это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", – подчеркнул Владимир Зеленский в общении с журналистами.

Этот комментарий прозвучал на фоне дискуссий об усилении противовоздушной обороны Украины и привлечении партнеров к отражению массированных атак на Ближнем Востоке. Президент дал понять, что Украина сохраняет фокус на собственных целях и оборонных планах, несмотря на меняющийся политический ландшафт в странах-союзницах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.

"Нам не нужна помощь Украины в защите от дронов!" — заявил политик в интервью Fox News Radio , вышедшее в эфир в пятницу, подчеркивая уверенность в собственных оборонительных способностях США.