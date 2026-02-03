Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати нещодавніх перемовин у Абу-Дабі та розповів про спробу США ініціювати кроки з деескалації, які Росія зрештою використала для підготовки ще потужнішого обстрілу.

Президент розкрив деталі перемовин в Абу-Дабі та їхні наслідки

За словами Глави держави, після зустрічі американська сторона запропонувала взаємне припинення ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Проте, попри тимчасову паузу в атаках на енергосистему, удари по залізниці та інших обʼєктах тривали.

"Американці думали, що це буде працювати тиждень... Що вони [росіяни] зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів й у найхолодніші дні вдарили", — повідомив Президент.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній масований обстріл (71 ракета та 450 дронів) став значно масштабнішим, ніж той, який ворог міг здійснити одразу після перемовин. "Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Не вважаю, що це так відбулося. Бо вони вдарили в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент", — підкреслив він.

Президент зазначив, що пропозиція продемонструвати світові кроки до деескалації до наступної зустрічі була слушною, проте наступний раунд перемовин був відтермінований не з української сторони.

"Зустріч не по українській причині була відтермінована на середу – четвер. І на наш погляд, деескалація повинна була б продовжуватись. Але тим не менше це не продовжено", — резюмував Глава держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні близько 18-ї години ворог завдав удару дронами по місту Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерховий будинок, магазини та автівки. Загинули двоє людей — 18-річні хлопець і дівчина. Поранені щонайменше 8 осіб, серед них троє дітей — 15-річна дівчина та хлопчики 12 та 11 років Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. В роботі усі служби та благодійні організації. Повітряна тривога у Запоріжжі триває вже 23 години поспіль.