Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты недавних переговоров в Абу-Даби и рассказал о попытке США инициировать шаги по деэскалации, которые Россия в конце концов использовала для подготовки еще более мощных обстрелов.

Президент раскрыл детали переговоров в Абу-Даби и их последствия

По словам главы государства, после встречи американская сторона предложила взаимное прекращение ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре. Однако, несмотря на временную паузу в атаках на энергосистему, удары по железной дороге и другим объектам продолжались.

"Американцы думали, что это будет работать неделю… Что они [россияне] сделали? Они отсрочили удар, нарастили количество ракет и дронов и в самые холодные дни ударили", — сообщил Президент.

Зеленский подчеркнул, что сегодняшний массированный обстрел (71 ракета и 450 дронов) стал значительно масштабнее, чем тот, который враг мог совершить сразу после переговоров. "То есть я бы не сказал, что нам кто-то подарил. Не считаю, что это произошло. Потому что они ударили в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли в тот момент", — подчеркнул он.

Президент отметил, что предложение продемонстрировать мировые шаги к деэскалации до следующей встречи было правильным, однако следующий раунд переговоров был отсрочен не с украинской стороны.

"Встреча не по украинской причине была отсрочена на среду – четверг. И на наш взгляд, деэскалация должна была бы продолжаться. Но, тем не менее, это не продлено", — резюмировал Глава государства.

