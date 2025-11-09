Президент погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем ППО – ставка на дрони нового покоління

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

Юрій Черевашенко очолив безпілотні системи ППО

Про це повідомили на сайті глави держави. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами Зеленського, перед новим керівником стоїть низка ключових завдань, визначених на засіданні Ставки. Серед них – активне впровадження дронів-перехоплювачів і посилення системи ППО сучасними технологіями.

Юрій Черевашенко має значний досвід у розвитку української протиповітряної оборони. Він був серед тих, хто створював першу групу мобільних бригад швидкого реагування ППО, а останні роки працював над системами дронів, здатних перехоплювати ворожі безпілотники.

На новій посаді Черевашенко розвиватиме безпілотну складову Повітряних сил, масштабуючи використання технологій, що вже довели ефективність на фронті. Призначення сигналізує про курс на технологічне переозброєння українського неба та посилення оборони за допомогою дронів нового покоління.

