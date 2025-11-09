Президент согласовал назначение Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами ПВО – ставка на дроны нового поколения

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Юрий Черевашенко возглавил беспилотные системы ПВО

Об этом сообщили на сайте главы государства. Соответствующий указ подписал министр обороны Денис Шмигаль.

По словам Зеленского, перед новым руководителем стоит ряд ключевых задач, определенных на заседании Ставки. Среди них – активное внедрение дронов-перехватчиков и усиление системы ПВО современными технологиями.

У Юрия Черевашенко есть значительный опыт в развитии украинской противовоздушной обороны. Он был среди тех, кто создавал первую группу мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, а в последние годы работал над системами дронов, способных перехватывать вражеские беспилотники.

На новой должности Черевашенко будет развивать беспилотную составляющую Воздушных сил, масштабируя использование уже доказавших эффективность технологий на фронте. Назначение сигнализирует о курсе на технологическое перевооружение украинского неба и усиление обороны с помощью дронов нового поколения.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Верховной Раде предложили ограничить максимальный уровень зарплат для госслужащих на время войны. Соответствующую инициативу по установлению ежемесячного лимита в размере 80 тысяч гривен подали в проект государственного бюджета на 2026 год народные депутаты, в частности, председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Однако ограничения не будут распространяться на работников, задействованных в сфере национальной безопасности и обороны.