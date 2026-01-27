logo_ukra

Президент назвав ключові умови для миру та відбудови України
НОВИНИ

Президент назвав ключові умови для миру та відбудови України

«Чим для Росії складніше, тим мир ближче», — наголосив глава держави

27 січня 2026, 19:08
Автор:
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині є "щира цікавість партнерів" як у перемовинах зі США, так і з російської сторони. Про це він повідомив у своєму дописі, підсумовуючи роботу української команди.

За словами глави держави, українські урядовці та команда Офісу Президента активно працюють, зокрема й над документом щодо відбудови.

"Наші команди працюють активно – сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу Президента працювали і з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що ключовими залишаються чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, конкретні зобов’язання і реальні можливості для відбудови, а також умови для достойного завершення війни.

"Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути", — підкреслив він.

Також Зеленський повідомив, що Україна отримує "хороші сигнали з Європи" щодо готовності посилювати тиск на агресора, зокрема на танкерний флот РФ та всю інфраструктуру російського експорту нафти.

"Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче", — наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що посилення економічного тиску на Росію є важливою умовою для наближення справедливого миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним заради вирішення ключових питань, які залишаються непогодженими між сторонами. Йдеться про території України та Запорізьку атомну електростанцію. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив в інтерв’ю "Європейській правді".



