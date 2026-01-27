Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині є "щира цікавість партнерів" як у перемовинах зі США, так і з російської сторони. Про це він повідомив у своєму дописі, підсумовуючи роботу української команди.
Президент назвав ключові умови для миру та відбудови України
За словами глави держави, українські урядовці та команда Офісу Президента активно працюють, зокрема й над документом щодо відбудови.
Президент наголосив, що ключовими залишаються чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, конкретні зобов’язання і реальні можливості для відбудови, а також умови для достойного завершення війни.
Також Зеленський повідомив, що Україна отримує "хороші сигнали з Європи" щодо готовності посилювати тиск на агресора, зокрема на танкерний флот РФ та всю інфраструктуру російського експорту нафти.
Глава держави підкреслив, що посилення економічного тиску на Росію є важливою умовою для наближення справедливого миру.
