Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть "искреннее любопытство партнеров" как в переговорах с США, так и с российской стороны. Об этом он сообщил в своем сообщении, подытоживая работу украинской команды.

Президент назвал ключевые условия для мира и восстановления Украины

По словам главы государства, украинские чиновники и команда Офиса Президента активно работают, в том числе и над документом по восстановлению.

"Наши команды работают активно – сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали и с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры также относятся к задачам", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевыми остаются четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, конкретные обязательства и реальные возможности восстановления, а также условия для достойного завершения войны.

"Сейчас никаких сомнений не может быть ни у кого в мире, что это за война, кто ее начал, почему война продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность тоже российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть", – подчеркнул он.

Также Зеленский сообщил, что Украина получает "хорошие сигналы из Европы" о готовности усиливать давление на агрессора, в частности, на танкерный флот РФ и всю инфраструктуру российского экспорта нефти.

" Это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше. Уже мы видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, а также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для России сложнее, тем мир ближе", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что усиление экономического давления на Россию является важным условием приближения справедливого мира.

