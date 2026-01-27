Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть "искреннее любопытство партнеров" как в переговорах с США, так и с российской стороны. Об этом он сообщил в своем сообщении, подытоживая работу украинской команды.
Президент назвал ключевые условия для мира и восстановления Украины
По словам главы государства, украинские чиновники и команда Офиса Президента активно работают, в том числе и над документом по восстановлению.
Президент подчеркнул, что ключевыми остаются четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, конкретные обязательства и реальные возможности восстановления, а также условия для достойного завершения войны.
Также Зеленский сообщил, что Украина получает "хорошие сигналы из Европы" о готовности усиливать давление на агрессора, в частности, на танкерный флот РФ и всю инфраструктуру российского экспорта нефти.
Глава государства подчеркнул, что усиление экономического давления на Россию является важным условием приближения справедливого мира.
