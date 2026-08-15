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Польщі вже могло б не бути: Зеленський нагадав як українці допомогли врятувати Варшаву

Президент України провів паралель між подіями 1920 року та нинішньою війною, наголосивши на силі спільної боротьби народів

15 серпня 2026, 20:19
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська польського, нагадавши про внесок українських військових у зупинку наступу більшовиків понад сто років тому. У дописі в соцмережі X глава держави зазначив, що 106 років тому сили Армії Української Народної Республіки допомогли польським військам захистити Варшаву та стримати подальше просування більшовицьких військ на захід.

Польщі вже могло б не бути: Зеленський нагадав як українці допомогли врятувати Варшаву

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

За словами Зеленського, саме тоді вирішувалася доля Польщі та всієї Центральної Європи. Українська військова підтримка стала частиною спільних зусиль, які дозволили зупинити наступ більшовицької Росії.

Президент наголосив, що ця історія має безпосередній зв’язок із подіями сьогодення. Він провів паралель між боротьбою Польщі та України у 1920 році і нинішнім протистоянням Росії.

"Так само зараз має програти Москва", — заявив Зеленський, додавши, що об’єднані зусилля різних народів і сьогодні можуть визначити майбутнє держав.

Глава держави окремо підкреслив, що йдеться не лише про долю України. На його думку, нинішня війна має значення і для безпеки сусідніх європейських країн.

Зеленський також закликав пам’ятати уроки історії та досвід взаємної підтримки. За його словами, минуле показує, наскільки багато можуть досягти держав, коли діють разом.

"Боремося заради свободи", — підсумував президент.

Варшавська битва стала однією з ключових подій польсько-більшовицької війни 1919–1921 років. Для сучасної України згадка про неї має особливе значення, адже Київ і Варшава нині позиціонують себе як держави, які спільно протистоять російській агресії та наголошують на важливості регіональної безпеки.

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Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2088651732079300840?s=20
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