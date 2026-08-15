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Польши уже могло бы не быть: Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву

Президент Украины провел параллель между событиями 1920 года и нынешней войной, отметив силу совместной борьбы народов

15 августа 2026, 20:19
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем Войска польского, напомнив о вкладе украинских военных в остановку наступления большевиков более ста лет назад. В сообщении X глава государства отметил, что 106 лет назад силы Армии Украинской Народной Республики помогли польским войскам защитить Варшаву и сдержать дальнейшее продвижение большевистских войск на запад.

Польши уже могло бы не быть: Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

По словам Зеленского, тогда решалась судьба Польши и всей Центральной Европы. Украинская военная поддержка стала частью совместных усилий, позволивших остановить наступление большевистской России.

Президент подчеркнул, что эта история имеет непосредственную связь с событиями сегодняшнего дня. Он провел параллель между борьбой Польши и Украины в 1920 году и нынешним противостоянием России.

"Так же сейчас должна проиграть Москва", — заявил Зеленский, добавив, что объединенные усилия разных народов и сегодня могут определить будущее государств.

Глава государства особо подчеркнул, что речь идет не только о судьбе Украины. По его мнению, нынешняя война имеет большое значение и для безопасности соседних европейских стран.

Зеленский призвал помнить уроки истории и опыт взаимной поддержки. По его словам, прошлое показывает, как много могут достичь государств, когда действуют вместе.

"Боремся ради свободы", — подытожил президент.

Варшавская битва стала одним из ключевых событий польско-большевистской войны 1919-1921 годов. Для современной Украины упоминание о ней имеет особое значение, ведь Киев и Варшава сейчас позиционируют себя как государства, которые совместно противостоят российской агрессии и подчеркивают важность региональной безопасности.

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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2088651732079300840?s=20
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