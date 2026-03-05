«Подарунок для Путіна»: Зеленський попередив про небезпечний сценарій на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що можливий відхід українських військ із Донбасу не приведе до завершення війни, а лише створить вигідні умови для Росії, щоб перегрупуватися та знову атакувати Україну. Про це глава держави заявив, коментуючи своє інтерв’ю італійському телеканалу Rai Italia.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами президента, Україна не має жодних гарантій, що після виходу Збройних сил із укріплених позицій на Донбасі війна припиниться.

Володимир Зеленський наголосив, що навіть у разі такого сценарію російський лідер Володимир Путін може лише взяти паузу, щоб відновити сили. Кремлю потрібен час для формування нових бригад і дивізій, після чого агресія може продовжитися з новою силою.

Президент підкреслив, що Росія вже неодноразово заявляла про готовність до переговорів, але на практиці лише нарощувала військовий тиск. Саме тому Україна не може довіряти подібним сигналам.

Окремо Зеленський застеріг, що відхід українських сил із територій, які російська армія не змогла захопити через нестачу ресурсів, фактично стане "подарунком" для Кремля. Адже добре укріплені позиції ЗСУ сьогодні стримують просування російських військ.

За оцінкою президента, у разі відступу української армії Москва зможе зберегти від 300 тисяч до мільйона своїх військових, яких зараз змушена кидати у виснажливі штурми на Донбасі. Саме ці сили, переконаний Зеленський, можуть бути використані для нової хвилі наступу проти України.

Таким чином, глава держави наголосив: будь-які рішення щодо позицій на фронті мають враховувати не лише поточну ситуацію, а й стратегічні наслідки для безпеки країни.

