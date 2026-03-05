«Подарок для Путина»: Зеленский предупредил об опасном сценарии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что возможный уход украинских войск из Донбасса не приведет к завершению войны, а лишь создаст выгодные условия для России, чтобы перегруппироваться и снова атаковать Украину. Об этом глава государства заявил, комментируя свое интервью итальянскому телеканалу Rai Italia.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам президента, у Украины нет никаких гарантий, что после выхода Вооруженных сил с укрепленных позиций на Донбассе война прекратится.

Владимир Зеленский подчеркнул, что даже в случае такого сценария российский лидер Владимир Путин может только принять паузу, чтобы восстановить силы. Кремлю нужно время для формирования новых бригад и дивизий, после чего агрессия может продлиться с новой силой.

Президент подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но на практике только наращивала военное давление. Именно поэтому Украина не может доверять подобным сигналам.

Отдельно Зеленский предостерег, что уход украинских сил с территорий, которые российская армия не смогла захватить из-за нехватки ресурсов, фактически станет "подарком" для Кремля. Ведь хорошо укрепленные позиции ВСУ сегодня сдерживают продвижение российских войск.

По оценке президента, в случае отступления украинской армии Москва сможет сохранить от 300 тысяч до миллиона своих военных, которых вынуждена бросать в изнурительные штурмы на Донбассе. Именно эти силы, уверен Зеленский, могут быть использованы для новой волны наступления против Украины.

Таким образом, глава государства подчеркнул, что любые решения относительно позиций на фронте должны учитывать не только текущую ситуацию, но и стратегические последствия для безопасности страны.

