План Росії провалиться: Зеленський зробив жорстку заяву після розмови з керівництвом ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії зруйнувати єдність Європи зазнають провалу. Про це глава держави повідомив після переговорів із президентом Європейської ради Антоніу Коштою з нагоди Дня Європи.

За словами Зеленського, Україна продовжує боротьбу не лише за власну незалежність, а й за право всіх європейських народів самостійно визначати своє майбутнє. Президент наголосив, що Кремль роками намагався посіяти розбрат між країнами ЄС, однак ці спроби не дали результату.

“Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її. Багато було таких спроб, але жодна не спрацювала”, — підкреслив глава держави.

Під час розмови сторони також обговорили подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу. Зеленський повідомив, що Київ готується до відкриття нових переговорних кластерів та наступних рішень на шляху до повноправного членства в ЄС.

Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним процесам та домовленості щодо масштабного обміну полоненими між Україною та Росією у форматі “1000 на 1000”, який планують реалізувати за посередництва США.

Своєю чергою Антоніу Кошта звернувся до українців як до майбутніх членів європейської спільноти. Він наголосив, що Європа захоплюється стійкістю українського народу та вважає Україну частиною спільного європейського майбутнього.

За словами очільника Європейської ради, ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру. Кошта також заявив, що у Брюсселі прагнуть якнайшвидше перейти до наступних етапів переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

