Главная Новости Политика президент План России провалится: Зеленский сделал жесткое заявление после разговора с руководством ЕС
План России провалится: Зеленский сделал жесткое заявление после разговора с руководством ЕС

В Брюсселе уже называют украинцев "будущей семьей Евросоюза", а Киев готовится к новому этапу вступления в ЕС

9 мая 2026, 15:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России разрушить единство Европы испытывают провал. Об этом глава государства сообщил после переговоров с президентом Европейского совета Антониу Коштой по случаю Дня Европы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и за право всех европейских народов самостоятельно определять свое будущее. Президент подчеркнул, что Кремль годами пытался посеять раздор между странами ЕС, однако эти попытки не дали результата.

"России не удастся сломать и расколоть Европу. Много было таких попыток, но ни одна не сработала", — подчеркнул глава государства.

В ходе разговора стороны также обсудили дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз. Зеленский сообщил, что Киев готовится к открытию новых переговорных кластеров и последующих решений на пути к полноправному членству в ЕС.

Отдельное внимание собеседники уделили дипломатическим процессам и договоренности о масштабном обмене пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000", который планируется реализовать при посредничестве США.

В свою очередь Антониу Кошта обратился к украинцам как к будущим членам европейского сообщества. Он подчеркнул, что Европа увлекается устойчивостью украинского народа и считает Украину частью общего европейского будущего.

По словам главы Европейского совета, ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется для достижения справедливого и продолжительного мира. Кошта также заявил, что в Брюсселе стремятся как можно быстрее перейти к следующим этапам переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18935
