Після зустрічі з Трампом Зеленський очікує на прогрес у переговорах з двох питань

Президент Володимир Зеленський очікує на зустріч з американською делегацією наприкінці вересня в Нью-Йорку, де, серед іншого, Київ має намір обговорити енергетичну та продовольчу безпеку. Про це глава держави заявив журналістам після зустрічі із прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, Україна щодня підтримує контакти з американською стороною та розраховує отримати перші результати переговорів під час Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, Київ хоче обговорити підготовку до можливої тристоронньої зустрічі та умови, які можуть наблизити її до конкретних результатів.

Окрему увагу, наголосив президент, буде приділено експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції через Чорне море. Зеленський заявив, що Росія почала блокувати цей експорт, після чого Україна була змушена вжити заходів у відповідь.

"Але ми маємо реагувати, інакше Росія ніколи не припинить цю війну", — наголосив український лідер.

При цьому Зеленський не чекає на серйозний діалог з Росією в період передвиборчої кампанії в РФ. Основні надії Київ пов'язує саме з переговорами з американською стороною та можливою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Водночас, український президент попередив про можливе посилення російських атак. За його словами, Москва регулярно намагається зірвати міжнародні переговори, коли дізнається про контакти України з європейськими країнами, Канадою чи США.

Зеленський вважає, що тиск на Росію та дипломатичні контакти з партнерами залишаються єдиним шляхом до припинення війни. Наразі Київ розраховує побачити перші результати цього курсу вже наприкінці вересня.

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