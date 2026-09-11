После встречи с Трампом Зеленский ожидает прогресса в переговорах по двум вопросам

Президент Владимир Зеленский ожидает встречи с американской делегацией в конце сентября в Нью-Йорке, где, среди прочего, Киев намерен обсудить энергетическую и продовольственную безопасность. Об этом глава государства заявил журналистам после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, Украина ежедневно поддерживает контакты с американской стороной и рассчитывает получить первые результаты переговоров во время Генеральной ассамблеи ООН. В частности, Киев хочет обсудить подготовку к возможной трехсторонней встрече и условия, которые могут приблизить ее к конкретным результатам.

Отдельное внимание, отметил президент, будет уделено экспорту зерна и другой сельскохозяйственной продукции через Черное море. Зеленский заявил, что Россия начала блокировать этот экспорт, после чего Украина была вынуждена принять ответные меры.

"Но мы должны реагировать, иначе Россия никогда не прекратит эту войну", — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский не ожидает серьезного диалога с Россией в период предвыборной кампании в РФ. Основные надежды Киев связывает именно с переговорами с американской стороной и возможной встречей с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

В то же время украинский президент предупредил о возможном усилении российских атак. По его словам, Москва регулярно пытается сорвать международные переговоры, когда узнает о контактах Украины с европейскими странами, Канадой или США.

Зеленский считает, что давление на Россию и дипломатические контакты с партнерами остаются единственным путем к прекращению войны. Теперь Киев рассчитывает увидеть первые результаты этого курса уже в конце сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир Трампа против войны Пентагона: что скрывает двойная игра Вашингтона в отношении Украины.



