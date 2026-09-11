После встречи с Трампом Зеленский ожидает прогресса в переговорах по двум вопросам

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский ожидает встречи с американской делегацией в конце сентября в Нью-Йорке, где, среди прочего, Киев намерен обсудить энергетическую и продовольственную безопасность. Об этом глава государства заявил журналистам после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам Зеленского, Украина ежедневно поддерживает контакты с американской стороной и рассчитывает получить первые результаты переговоров во время Генеральной ассамблеи ООН. В частности, Киев хочет обсудить подготовку к возможной трехсторонней встрече и условия, которые могут приблизить ее к конкретным результатам.
Отдельное внимание, отметил президент, будет уделено экспорту зерна и другой сельскохозяйственной продукции через Черное море. Зеленский заявил, что Россия начала блокировать этот экспорт, после чего Украина была вынуждена принять ответные меры.
При этом Зеленский не ожидает серьезного диалога с Россией в период предвыборной кампании в РФ. Основные надежды Киев связывает именно с переговорами с американской стороной и возможной встречей с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
В то же время украинский президент предупредил о возможном усилении российских атак. По его словам, Москва регулярно пытается сорвать международные переговоры, когда узнает о контактах Украины с европейскими странами, Канадой или США.
Зеленский считает, что давление на Россию и дипломатические контакты с партнерами остаются единственным путем к прекращению войны. Теперь Киев рассчитывает увидеть первые результаты этого курса уже в конце сентября.
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