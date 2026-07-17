Після засідання уряду: Зеленський розкрив деталі першого завдання Корецькому

Президент Володимир Зеленський провів першу робочу зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Сергієм Корецьким після початку роботи оновленого Кабінету Міністрів. Однією з головних тем переговорів стала підготовка країни до майбутнього опалювального сезону в умовах триваючих російських атак на енергетичну систему.

Володимир Зеленський та Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

За словами глави держави, уряд уже розпочав роботу над програмою діяльності, яку найближчим часом представлять парламенту та українському суспільству. Зеленський наголосив, що ключовим принципом роботи нового Кабміну стане персональна відповідальність кожного міністра та керівників центральних органів виконавчої влади за виконання визначених пріоритетів.

Окрему увагу під час зустрічі приділили кадровим питанням. Зокрема, сторони обговорили призначення виконувачів обов'язків міністрів оборони та закордонних справ, а також подальше формування урядової команди.

Президент підкреслив, що критично важливим завданням залишається підготовка до зими. За його словами, робота з відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів триває безперервно, однак Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Лише сьогодні під новий удар потрапили об'єкти групи "Нафтогаз", які зазнали суттєвих пошкоджень.

Саме тому, наголосив Зеленський, уряд має забезпечити виконання всіх запланованих заходів для проходження опалювального сезону незалежно від інтенсивності російських обстрілів. Окремо глава держави відзначив, що новий прем'єр має можливість сформувати ефективну команду, здатну посилити державу та оперативно реагувати на виклики воєнного часу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський розкрив нові удари по Росії: чому обстрілів України має бути менше.



