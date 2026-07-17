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После заседания правительства: Зеленский раскрыл детали первой задачи Корецкому

Президент требует максимальной ответственности от нового Кабмина, ведь Россия уже наносит новые удары по энергетической инфраструктуре Украины

17 июля 2026, 14:45
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский провел первую рабочую встречу с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким после начала работы обновленного Кабинета Министров. Одной из главных тем переговоров стала подготовка страны к предстоящему отопительному сезону в условиях продолжающихся российских атак на энергетическую систему.

После заседания правительства: Зеленский раскрыл детали первой задачи Корецкому

Владимир Зеленский и Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, правительство уже начало работу над программой деятельности, которую в ближайшее время представят парламенту и украинскому обществу. Зеленский подчеркнул, что ключевым принципом работы нового Кабмина станет персональная ответственность каждого министра и руководителей центральных органов исполнительной власти за исполнение определенных приоритетов.

Отдельное внимание во время встречи было уделено кадровым вопросам. В частности, стороны обсудили назначение исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел, а также дальнейшее формирование правительственной команды.

Президент подчеркнул, что критически важной задачей остается подготовка к зиме. По его словам, работа по восстановлению поврежденных энергетических объектов продолжается непрерывно, однако Россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру. Только сегодня под новый удар попали объекты группы "Нафтогаз", которые получили существенные повреждения.

Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, правительство должно обеспечить выполнение всех запланированных мер по прохождению отопительного сезона независимо от интенсивности российских обстрелов. Отдельно глава государства отметил, что у нового премьера есть возможность сформировать эффективную команду, способную усилить государство и оперативно реагировать на вызовы военного времени.

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