Після переговорів у Женеві збирається "Коаліція рішучих": Зеленський розкрив, що може вирішитися

"Коаліція рішучих" сьогодні проведе засідання, на якому погодить подальші спільні кроки після переговорів у Женеві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Сьогодні вранці я говорив з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Це була хороша і дуже продуктивна розмова. Подякував пану Прем'єр-міністру за співчуття, які він висловив українському народу", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, цієї ночі була чергова російська атака — і це в той час, коли Україна разом з Америкою, Європою, багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоби зупинити кровопролиття.

Глава держави зазначив, що після важливих зустрічей у Женеві відкривається багато нових перспектив, які можуть зробити шлях до миру реальним. Є вагомі результати і ще багато роботи попереду.

Президент також зазначив, що сьогодні, 25 листопада, відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

"Ми скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наші наступні кроки та контакти", — підсумував Володимир Зеленський.

