После переговоров в Женеве собирается "Коалиция решительных": Зеленский раскрыл, что может решиться

"Коалиция решительных" сегодня проведет заседание, на котором согласует дальнейшие совместные шаги после переговоров в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня утром я говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Это был хороший и очень продуктивный разговор. Поблагодарил господина Премьер-министра за соболезнования, которые он выразил украинскому народу", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, этой ночью была очередная российская атака — и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие.

Глава государства отметил, что после важных встреч в Женеве открываются много новых перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди.

Президент также отметил, что сегодня, 25 ноября, состоится встреча "Коалиции желающих".

"Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", — подытожил Владимир Зеленский.

