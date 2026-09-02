Після атаки в Лейпцигу: Зеленський і Мерц готують угоду, яка змінить захист України та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили російську атаку в районі Лейпцига та подальше посилення оборонної співпраці.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: сайт президента України

За словами Зеленського, удар став черговим проявом російської ескалації. Президент наголосив, що важливим є сам факт реакції Берліна на інцидент, який продемонстрував, що загрози з боку Росії дедалі більше виходять за межі української території.

Мерц, як повідомив Зеленський, поінформував українського президента про заходи, яких Німеччина вже вживає у відповідь на ситуацію.

Київ зі свого боку запропонував Берліну українську допомогу. Йдеться про використання українського досвіду та експертизи у сфері протидії безпілотникам та інших напрямках, пов’язаних із сучасною війною.

Окремо Зеленський і Мерц обговорили підготовку так званої Drone Deal – угоди, яка має розширити можливості обох країн у сфері безпілотних технологій та захисту від повітряних загроз.

"Зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні", — заявив президент.

Сторони також обговорили зміст майбутньої угоди та можливі терміни її підписання. Крім того, Зеленський і Мерц домовилися про особисту зустріч.

Таким чином, останній інцидент став не лише приводом для обговорення російської загрози, а й каталізатором поглиблення оборонного партнерства Києва та Берліна. Україна розраховує використати власний бойовий досвід, тоді як Німеччина прагне посилити спроможності протидії новим формам повітряних атак.

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