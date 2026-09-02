После атаки в Лейпциге: Зеленский и Мерц готовят соглашение, которое изменит защиту Украины и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, в ходе которой стороны обсудили российскую атаку в районе Лейпцига и дальнейшее усиление оборонного сотрудничества.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: сайт президента Украины

По словам Зеленского, удар стал очередным проявлением российской эскалации. Президент подчеркнул, что важен сам факт реакции Берлина на инцидент, который продемонстрировал, что угрозы со стороны России все больше выходят за пределы украинской территории.

Мерц, как сообщил Зеленский, проинформировал украинского президента о мерах, которые Германия уже принимает в ответ на ситуацию.

Киев, со своей стороны, предложил Берлину украинскую помощь. Речь идет об использовании украинского опыта и экспертизы в сфере противодействия беспилотникам и другим направлениям, связанным с современной войной.

Отдельно Зеленский и Мерц обсудили подготовку так называемого Drone Deal – соглашения, которое должно расширить возможности обеих стран в сфере беспилотных технологий и защиты от воздушных угроз.

"Сейчас команды уже финализуют текст Drone Deal, и это среди прочего точно добавит возможностей для защиты и Германии, и Украине", — заявил президент.

Стороны также обсудили содержание будущего соглашения и сроки его подписания. Кроме того, Зеленский и Мерц договорились о личной встрече.

Таким образом последний инцидент стал не только поводом для обсуждения российской угрозы, но и катализатором углубления оборонного партнерства Киева и Берлина. Украина рассчитывает использовать собственный боевой опыт, в то время как Германия стремится усилить способности противодействия новым формам воздушных атак.

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