Підсумок переговорів: що заявив Зеленський про визнання Донбасу російським

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де-юре. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер наголосив під час спілкування з українськими ЗМІ.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації", — зазначив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що питання територій обговорюється, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською.

Президент наголосив, ні де-юре, ні де-факто українці визнавати Донбас російським не будуть. Ідеться про ту частину, яка тимчасово окупована. Проте Київ готовий проговорити питання про територію. Усі розуміють, що він один із ключових. І з цього питання поки що консенсусу немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час міжнародної конференції у Німеччині, зокрема, під час виступу президента України Володимира Зеленського, відбувся курйоз за участю перекладачки: англійське слово troops (війська) вона переклала як "трупи". Тому глава держави був змушений зупинити промову та звернути увагу на помилку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у спільній заяві лідерів європейських країн, оприлюдненій після переговорів у Берліні, йдеться про питання територій під час обговорення передбачуваної мирної угоди для припинення війни в Україні.

Прийняти відповідні рішення має український народ після того, як буде забезпечено надійні гарантії безпеки для України.



