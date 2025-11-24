Підсумки переговорів у Женеві: що анонсував Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував повноцінну доповідь української делегації щодо переговорів у Женеві щодо плану завершення війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram глави держави.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері про перебіг переговорів у Женеві та ключові акценти партнерів", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, за підсумками доповідей будуть визначатися подальші кроки та таймінг узгоджених дій із союзниками.

"Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", — наголосив глава держави.

