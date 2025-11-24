Президент Владимир Зеленский анонсировал полноценный доклад украинской делегации по переговорам в Женеве относительно плана завершения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, по итогам докладов будут определяться дальнейшие шаги и тайминг согласованных действий с союзниками.

"Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной", — подчеркнул глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" - США и Украина заявили о разработке "обновлённого и доработанного" мирного соглашения для прекращения войны с Россией. При этом в совместном заявлении стороны назвали своё обсуждение "крайне продуктивным" и заявили, что продолжат его в ближайшие дни. При этом Reuters пишет о том, что участники переговоров не предоставили подробностей о множестве вопросов, которые необходимо закрыть, включая вопрос о том, как гарантировать безопасность Киева от угрозы со стороны России.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинские чиновники и российские так называемые "военкоры" системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, кто на самом деле автор мирного плана Трампа.



