К концу года РФ ожидает двойной удар: Зеленский заинтриговал заявлением

Президент Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены до конца года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram украинского лидера.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, также готовятся санкционные шаги против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, использующих свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорифификации российской агрессии.
Он также отметил, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО Украины и указы будут уже скоро.
