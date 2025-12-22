logo

К концу года РФ ожидает двойной удар: Зеленский заинтриговал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

К концу года РФ ожидает двойной удар: Зеленский заинтриговал заявлением

Украина готовит сразу несколько санкционных пакетов против РФ

22 декабря 2025, 14:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены до конца года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram украинского лидера.

К концу года РФ ожидает двойной удар: Зеленский заинтриговал заявлением

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет, по меньшей мере, один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, также готовятся санкционные шаги против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, использующих свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорифификации российской агрессии.

"Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы (российского диктатора Владимира – ред.) Путина и связанных с ним олигархов", — добавил глава государства.

Он также отметил, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО Украины и указы будут уже скоро.

Читайте на портале "Комментарии" — сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от переговоров с Украиной президент США Дональд Трамп должен прибегнуть к жестким мерам, включая изъятие судов, перевозящих российскую нефть. Кроме того, политик выступил за передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом Грэм сказал в интервью NBC News.




