К концу года РФ ожидает двойной удар: Зеленский заинтриговал заявлением

Президент Владимир Зеленский анонсировал сразу несколько пакетов санкций против россиян и их партнеров за поддержку войны против Украины. Новые ограничения будут введены до конца года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram украинского лидера.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает российской агрессии. Будет, по меньшей мере, один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, также готовятся санкционные шаги против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, использующих свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорифификации российской агрессии.

"Работаем с европейскими структурами по деталям 20-го пакета санкций Евросоюза, и главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы (российского диктатора Владимира – ред.) Путина и связанных с ним олигархов", — добавил глава государства.

Он также отметил, что готовится новый санкционный пакет Канады. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций, соответствующие решения СНБО Украины и указы будут уже скоро.

