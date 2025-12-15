Під час виступу Зеленського у Німеччині стався конфуз: що пішло не так

Під час міжнародної конференції в Німеччині, зокрема під час виступу президента України Володимира Зеленського, стався курйоз за участю перекладачки: англійське слово troops (війська) вона переклала як "трупи". Через це глава держави був змушений зупинити промову та звернути увагу на помилку.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Інцидент стався під час бізнес-форуму, що проходив у Німеччині.

У процесі виступу Зеленського пролунала фраза: "Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя", яка одразу привернула увагу як президента, так і аудиторії в залі та була сприйнята як мовний курйоз.

Володимир Зеленський оперативно відреагував на неточний переклад і продовжив захід, не акцентуючи окремо на ситуації.

"Трішечки, напевно, були помилки з перекладом… Україномовні люди зрозуміли, про що я", — з усмішкою прокоментував президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що позиції сторін щодо територій на переговорах із представниками США поки різні, заявив під час спілкування зі ЗМІ президент Володимир Зеленський. За його словами, не всі питання є простими. Серед найскладніших - усе, що стосується територій.

"Безумовно, всі піднімаються питання. І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими. Діалогу щодо території було достатньо. Мені здається, що поки що у нас різні позиції, скажу відверто", — сказав Зеленський.

Разом з тим президент запевнив, що питання поступок зараз "точно не актуальне". Однак, питання територій залишається болючим.

"Росія хоче те, що вона хоче, і ми можемо не рухатися далі, бо це довгий діалог. Ми чітко розуміємо, чого вони хочуть. Можна в це вірити чи ні, але ми точно знаємо на 100%, чого вони прагнуть. І важливо, що американські партнери мене чітко зрозуміли", — зазначив Зеленський.

