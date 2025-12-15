Під час виступу Зеленського у Німеччині стався конфуз: що пішло не так

Рубрики
Під час міжнародної конференції в Німеччині, зокрема під час виступу президента України Володимира Зеленського, стався курйоз за участю перекладачки: англійське слово troops (війська) вона переклала як "трупи". Через це глава держави був змушений зупинити промову та звернути увагу на помилку.
Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)
Інцидент стався під час бізнес-форуму, що проходив у Німеччині.
У процесі виступу Зеленського пролунала фраза: "Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя", яка одразу привернула увагу як президента, так і аудиторії в залі та була сприйнята як мовний курйоз.
Володимир Зеленський оперативно відреагував на неточний переклад і продовжив захід, не акцентуючи окремо на ситуації.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що позиції сторін щодо територій на переговорах із представниками США поки різні, заявив під час спілкування зі ЗМІ президент Володимир Зеленський. За його словами, не всі питання є простими. Серед найскладніших - усе, що стосується територій.
Разом з тим президент запевнив, що питання поступок зараз "точно не актуальне". Однак, питання територій залишається болючим.