Во время выступления Зеленского в Германии произошел конфуз: что пошло не так

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Во время международной конференции в Германии, в частности, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, произошел курьез с участием переводчицы: английское слово troops (войска) она перевела как "трупы". Поэтому глава государства был вынужден остановить речь и обратить внимание на ошибку.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Инцидент произошел во время проходившего в Германии бизнес-форума.
В процессе выступления Зеленского прозвучала фраза: "Труппы НАТО и ЕС будут обеспечивать перемирие", которая сразу привлекла внимание как президента, так и аудитории в зале и была воспринята как языковой курьез.
Владимир Зеленский оперативно отреагировал на неточный перевод и продолжил мероприятие, не акцентируя отдельно на ситуации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что позиции сторон по территориям на переговорах с представителями США пока разные, заявил во время общения со СМИ президент Владимир Зеленский. По его словам, не все вопросы просты. Среди самых сложных – все, что касается территорий.
Вместе с тем президент заверил, что вопрос уступок сейчас "точно не актуален". Однако вопрос территорий остается болезненным.