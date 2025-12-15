Во время выступления Зеленского в Германии произошел конфуз: что пошло не так

Во время международной конференции в Германии, в частности, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, произошел курьез с участием переводчицы: английское слово troops (войска) она перевела как "трупы". Поэтому глава государства был вынужден остановить речь и обратить внимание на ошибку.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Инцидент произошел во время проходившего в Германии бизнес-форума.

В процессе выступления Зеленского прозвучала фраза: "Труппы НАТО и ЕС будут обеспечивать перемирие", которая сразу привлекла внимание как президента, так и аудитории в зале и была воспринята как языковой курьез.

Владимир Зеленский оперативно отреагировал на неточный перевод и продолжил мероприятие, не акцентируя отдельно на ситуации.

"Немножечко, наверное, были ошибки с переводом… Украиноязычные люди поняли, о чем я", — с усмешкой прокомментировал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что позиции сторон по территориям на переговорах с представителями США пока разные, заявил во время общения со СМИ президент Владимир Зеленский. По его словам, не все вопросы просты. Среди самых сложных – все, что касается территорий.

"Безусловно, все поднимаются вопросы. И здесь важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога по территории было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно", — сказал Зеленский.

Вместе с тем президент заверил, что вопрос уступок сейчас "точно не актуален". Однако вопрос территорий остается болезненным.

"Россия хочет то, что она хочет, и мы можем не двигаться дальше, потому что это длинный диалог. Мы четко понимаем, чего они хотят. Можно в это верить или нет, но мы точно знаем на 100%, к чему они стремятся. И важно, что американские партнеры меня четко поняли", — отметил Зеленский.

