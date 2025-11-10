Перша реакція Зеленського на масштабний корупційний скандал в енергетиці

Президент Володимир Зеленський прокоментував масштабне антикорупційне розслідування у сфері енергетики, проведене НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Йдеться про операцію під назвою "Мідас", у межах якої викрито діяльність високопосадової злочинної організації, що мала вплив на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на "Енергоатом".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що у справі про корупцію в енергетиці мають бути конкретні результати та судові вироки.

"Сьогодні дуже потрібні будь-які результативні дії проти корупції. Невідворотність покарання потрібна. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації. Чистота в компанії — це пріоритет", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що урядовці мають співпрацювати з антикорупційними органами, а вині в організації схем отримати покарання.

"Енергетика і кожна галузь, кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з НАБУ, разом із правоохоронними органами", — додав президент.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ спільно із САП повідомили про завершення операції "Мідас", яка тривала понад 15 місяців. Розслідувачі задокументували діяльність корупційної мережі, що контролювала фінансові потоки у сферах енергетики та оборони. У ході слідства проведено понад 70 обшуків і зібрано близько 1000 годин аудіозаписів. За версією детективів, фігуранти справи обговорювали "відкати" та схеми розподілу державних коштів.

