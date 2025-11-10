Первая реакция Зеленского на масштабный коррупционный скандал в энергетике

Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабное антикоррупционное расследование в сфере энергетики, проведенное НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Речь идет об операции под названием "Мидас", в рамках которой разоблачена деятельность высокопоставленной преступной организации, которая оказала влияние на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на "Энергоатом".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что по делу о коррупции в энергетике должны быть конкретные результаты и судебные приговоры.

"Сегодня очень нужны любые результативные действия против коррупции. Неотвратимость наказания нужна. "Энергоатом" обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации. Чистота в компании – это приоритет", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что чиновники должны сотрудничать с антикоррупционными органами, а виновные в организации схем получить наказание.

"Энергетика и каждая отрасль, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами", — добавил президент.

Напомним, 10 ноября НАБУ совместно с САП сообщили о завершении операции "Мидас", которая длилась более 15 месяцев. Расследователи задокументировали деятельность коррупционной сети, контролирующей финансовые потоки в сфере энергетики. В ходе следствия проведено более 70 обысков и собрано около 1000 часов аудиозаписей. По версии детективов фигуранты дела обсуждали "откаты" и схемы распределения государственных средств.

