Перезавантаження в СБУ: Зеленський змінив керівництво одразу в кількох регіонах

Глава української держави Володимир Зеленський провів кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України в столиці та трьох областях — Київській, Харківській і Херсонській. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать укази президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, які опубліковані на сайті глави держави 22 квітня.

Відповідно до указів, Зеленський звільнив Артем Бондаренко з посади начальника Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області та призначив на цю посаду Артем Борисевич.

Водночас Борисевича звільнили з посади керівника СБУ в Херсонській області. Новим начальником там став Володимир Ваврух.

Крім того, глава держави звільнив Олександр Куць з посади начальника управління СБУ в Харківській області. Його місце зайняв Денис Лутій.

Про це інформує Служба безпеки України. У спецслужбі наголошують, що зміни відбуваються на тлі зростання загроз з боку російських спецслужб.



