Перезагрузка в СБУ: Зеленский сменил руководство сразу в нескольких регионах

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины в столице и трех областях – Киевской, Харьковской и Херсонской. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют указы президента № 334/2026, 335/2026, 336/2026, 337/2026, 338/2026, которые опубликованы на сайте главы государства 22 апреля.

Согласно указам, Зеленский уволил Артем Бондаренко с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность Артем Борисевич.

В то же время Борисевич был уволен с должности руководителя СБУ в Херсонской области. Новым начальником стал Владимир Ваврух.

Кроме того, глава государства уволил Александр Куц с должности начальника управления СБУ в Харьковской области. Его место занял Денис Лутий.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В спецслужбе подчеркивают, что перемены происходят на фоне роста угроз со стороны российских спецслужб.



