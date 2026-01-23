Переговори в Абу-Дабі: Зеленський розкрив деталі консультацій з українською делегацією

Напередодні початку переговорів в Абу-Дабі президент України Володимир Зеленський провів консультації з українською переговорною делегацією та обговорив ключові підходи до майбутнього діалогу. Про це глава держави повідомив під час онлайн-спілкування з журналістами 23 січня.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, консультація відбулася у повному складі переговорної групи. До обговорення був залучений і голова делегації Рустем Умєров, з яким президент спілкувався у режимі гучного зв’язку. Глава держави наголосив, що всі члени команди розуміють свої завдання та очікувану логіку подальших дій.

Під час наради сторони узгодили рамки майбутньої розмови, основні теми переговорів і бажані результати для України. Окрему увагу було приділено можливим форматам спілкування, які можуть змінюватися вже безпосередньо на місці проведення зустрічі. За словами президента, делегація буде готова оперативно реагувати на перебіг діалогу та коригувати свою тактику залежно від обставин.

Зеленський підкреслив, що такий формат переговорів відбувається вперше за тривалий час, тому гнучкість і швидке ухвалення рішень матимуть ключове значення. Президент також запевнив, що перебуватиме на постійному зв’язку з українською делегацією, а контакти з командою відбуватимуться регулярно впродовж переговорного процесу.

Крім того, глава держави пообіцяв інформувати засоби масової інформації про перебіг переговорів в Абу-Дабі та ключові сигнали, які з’являтимуться під час зустрічей, наголосивши на важливості прозорості для українського суспільства.

