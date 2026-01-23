Переговоры в Абу-Даби: Зеленский раскрыл детали консультаций с украинской делегацией

В преддверии начала переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с украинской переговорной делегацией и обсудил ключевые подходы к предстоящему диалогу. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-общения с журналистами 23 января.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, консультация прошла в полном составе переговорной группы. К обсуждению был привлечен и глава делегации Рустем Умеров, с которым президент общался в режиме громкой связи. Глава государства подчеркнул, что все члены команды понимают свои задачи и ожидаемую логику дальнейших действий.

В ходе совещания стороны согласовали рамки предстоящего разговора, основные темы переговоров и желаемые результаты для Украины. Отдельное внимание было уделено возможным форматам общения, которые могут меняться непосредственно на месте проведения встречи. По словам президента, делегация будет готова оперативно реагировать на ход диалога и корректировать свою тактику в зависимости от обстоятельств.

Зеленский подчеркнул, что такой формат переговоров проходит впервые за длительное время, поэтому гибкость и быстрое принятие решений будут иметь ключевое значение. Президент также заверил, что будет находиться на постоянной связи с украинской делегацией, а контакты с командой будут регулярно проходить в течение переговорного процесса.

Кроме того, глава государства пообещал информировать средства массовой информации о ходе переговоров в Абу-Даби и ключевые сигналы, которые будут появляться во время встреч, отметив важность прозрачности для украинского общества.

